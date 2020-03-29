日駐台代表訪基隆 林右昌盼交流增進台日關係

（中央社記者沈如峰基隆29日電）日本駐台代表泉裕泰26日曾到基隆參觀要塞司令部校官眷舍等景點，事後將心得分享在日本台灣交流協會臉書上。基隆市長林右昌今天說，期待城市交流，讓台日關係更成長。

日本台灣交流協會臉書27日貼文指出，泉裕泰夫妻日前拜訪林右昌，並參觀基隆要塞司令部校官眷舍等景點，晚間還前往林右昌官邸，享用林右昌夫人拿手的台灣料理，兼具悠久歷史與現代流行文化的基隆市令人流連忘返，眾多可拍攝IG美照的景點也不容錯過，今後日本將為促進與基隆市的雙邊交流，持續與基隆攜手合作。

林右昌臉書今天也貼文指出，台灣與日本的關係相當密切，尤其是基隆的歷史也與日本有很深的淵源，因此當時他特地帶著泉裕泰等人參訪要塞司令部校官眷舍等保護日治時代的建築與歷史再造相關場景，獲得泉裕泰讚賞。

林右昌說，泉裕泰是資深優秀外交官，去年才被派駐到台灣。泉裕泰特別向他提到，現在武漢肺炎疫情嚴重，東京奧運因此延後，但這種情況下，台灣仍給日本很多加油打氣，包括9年前的東日本大地震也是，總是感受人與人之間非常好的關係，這也是台日最珍貴的友誼。

林右昌表示，台灣與日本互動交往本來就很密切，期待透過這樣的交流機會，促進城市交流，也讓台灣與日本的關係更加成長。（編輯：李錫璋）1090329