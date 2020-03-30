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武漢肺炎增2死 北部醫院群聚個案與遊西班牙男
首頁 / 地方

高醫防疫梅花座候診 高榮促對角坐用餐

最新更新：2020/03/30 14:45

（中央社記者王淑芬高雄30日電）疫情當前，高雄醫學大學附設中和紀念醫院及高雄長庚醫院，均施行候診區梅花座以保持病人適度距離。高雄榮總訪客餐廳還要求分散座位，4人餐桌採對角坐用餐。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情增溫，面對防疫工作，醫院謹慎以對。

高醫附院今天起候診區一律採梅花座，以保持病人適度的安全距離，減少相互感染機率。高醫附院於各診間，每排候診椅上，每隔一張座位椅背都貼有「請勿登座，防疫期間維護您的健康，請儘量保持座位距離」告示，提醒候診者保持更大間距，避免感染。

高醫附院護理部主任陳麗琴表示，為避免近距離接觸，醫院除了候診區外，檢驗室、掛號大廳、領藥區、加護病房家屬等候區、病房家屬休息室等，只要是有設座位區的公共空間都採梅花座，而且加強環境消毒，維持就診空間安全無虞。

除了高醫附院之外，高雄長庚自3月初就施行候診區梅花座位，要求候診民眾拉大間距；自施行以來，就診患者依規定配合，醫院強調是為避免可能的感染擴大。

高雄榮總3月初關閉員工餐廳，至於訪客餐廳要求2人用餐桌只能坐1人、4人桌採對角坐用餐，避開面對面用餐。

義大醫療體系也要求候診區梅花座，讓候診病人保持適當間距；用餐區內用餐時要求加寬桌子間距1米且以1人1桌為限，並請家屬及院內同仁盡量外帶使用。

阮綜合醫院盼落實1公尺社交安全距離，但受限於候診區有限空間，目前採5個座位，坐3人方式候診。

各醫院都呼籲民眾於防疫期間減少到醫院，避免感染，並提醒必要進醫院時務必備齊證件並戴口罩、刷健保卡、量體溫等做好個人防護。（編輯：屈享平）1090330

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