冰桶挑戰模式再現 金寧鄉帶頭示範防疫效果加乘

金門縣金寧鄉公所呼應衛生福利部疾病管制署咳嗽打噴嚏標準姿勢，結合冰桶挑戰模式，在臉書發起防範武漢肺炎「防疫宣傳接力活動」，鄉長楊忠俊30日表示，經由公所示範，並指定下一個公務機關接棒，透過接力方式讓原本制式的政令宣傳產生加乘效果。中央社記者黃慧敏攝 109年3月30日

（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門縣金寧鄉公所呼應衛生福利部疾病管制署咳嗽打噴嚏標準姿勢，結合冰桶挑戰模式，在臉書發起防範武漢肺炎「防疫宣傳接力活動」，不但其他4鄉鎮回應熱烈，臉書瘋狂點閱。

金寧鄉鄉長楊忠俊今天受訪表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續全球肆虐，金門目前雖無案例，但公所仍全力配合中央政府及金門縣政府執行防疫。鑑於防疫期間大家情緒都處於緊繃狀態，公所團隊思考運用較詼諧的動漫話題，提供民眾正確防疫觀念。

楊忠俊說，防疫接力宣傳計畫以疾管署公布的「咳嗽打噴嚏標準pose」為藍本，再借鏡先前紐西蘭癌症協會發起「冰桶挑戰」（Ice Bucket Challenge）模式，經由公所示範，並指定下一個公務機關接棒，透過接力方式讓原本制式的政令宣傳產生加乘效果。

短短3天內，5鄉鎮完成接力。金寧鄉開出率先出擊後，接著金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家接續在官網示範標準pose，金湖鎮長陳文顧則是祭出洗手「內外夾弓大立腕」7字訣和動作；最後，烈嶼鄉則請出鄉公所吉祥物「芋頭寶寶」上陣，示範咳嗽打噴嚏標準動作。

楊忠俊說，金寧鄉公所臉書湧進近6000觸及人數，其他鄉鎮公所官網也是點閱爆表。他再次呼籲鄉親防疫期間記得勤洗手、出門戴口罩，保持適當社交距離，避免近距離接觸以及維持個人清潔衛生。（編輯：孫承武）1090330