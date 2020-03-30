陳念琦居家檢疫失聯虛驚 在北市防疫旅館找到

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣政府今天公布嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）居家檢疫失聯名單，為關西鎮男子陳念琦。但發布不久後，陳男被發現一回台就入住台北市防疫旅館，縣府已與陳男取得聯繫。

新竹縣政府表示，衛生福利部昨天統派這名需居家檢疫個案到關西鎮公所，但防疫追蹤系統並無說明陳男入住北市防疫旅館，從昨晚持續到今天傍晚間，無法與陳男取得連繫，甚至詢問陳男父親，也不知道陳男所處地點。

縣府指出，經警政系統查詢下，終於找到陳男的台灣手機號碼，進而從手機定位顯示，陳男位在為台北市松山區，因為鬧區且範圍2公里，無法即刻掌握個案位置。

縣府表示，今天下午公所與縣府持續尋找，並用電話找人，都未與陳男成功聯繫上，且陳男也無回撥，因此，在傍晚發布失聯公告。

縣府指出，後來，經新竹縣警局查看個案手機定位，清楚顯示為台北市防疫旅館附近，縣府連絡該旅館，確認個案入住防疫旅館。

對於傳出陳男在入境時已填寫入住北市防疫旅館，但衛生福利部防疫追蹤系統卻無顯示個案入住防疫旅館資訊等問題，縣府指出，已回報中央查明狀況，不過，今已尋獲個案，請大眾不必恐慌。

縣府民政處表示，將會追查狀況確認個案說明是否屬實。（編輯：陳清芳）1090330