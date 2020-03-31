憂疫情未止歇 6月秀姑巒溪泛舟鐵人賽停辦

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽原定6月14日舉行，受武漢肺炎疫情影響，今年決定停辦賽事。圖為往年賽事情形。中央社記者李先鳳攝 109年3月31日

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）受武漢肺炎疫情影響，許多活動相繼宣布停辦或延期，觀光局東管處主辦的秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽原定6月14日舉行，依「料敵從寬、禦敵從嚴」考量，今年賽事停辦。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，全球確診案例持續增加，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天宣布，2020年度運動賽事–秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽，原定6月14日上午6時30分在瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心舉辦，考量所有參與者人身健康安全，防止病毒擴散降低不確定因素停辦賽事。

東管處表示，參照中央流行疫情指揮中心3月25日公布的公眾集會指引「考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險」。

已報名繳費參賽選手於4月8日至5月8日前至伊貝特活動報名網退費申請填寫退費資料。大會將於4月7日以簡訊通知選手停賽公告及退費表單連結。

活動採無息退還全額報名費，因退款所產生的相關匯款手續費將由大會支應。大會將於109年7月前退費至選手指定帳戶，並保留2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽參賽名額。（編輯：孫承武）1090331