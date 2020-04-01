清明節連續假 台東境內省道規劃疏導和替代道路

（中央社記者盧太城台東縣1日電）清明節連續假，公路總局對台東境內南橫公路、東海岸的台11線及花東縱谷台9線，規劃疏導和替代道路。公路單位預估4月2日至4日為旅遊和掃墓高峰，4月5日為收假高峰。

公路總局第三區養護工程處表示，因應連續假期龐大的交通量，自4月2日（星期四）至4月5日（星期日）止共計4天，實施清明節連續假期交通疏運計畫。預估4月2至4日為旅遊及掃墓高峰、4月5日為收假高峰。

第三區養工處表示，台東南迴公路台9線金崙風景區、多良火車站；台東縱谷的台9線初鹿牧場、金城武樹附近與台20甲線路口；東海岸的台11線小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等通往鄰近風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交通疏導策略和替代路線、彈性調整號誌等措施。

民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

第三區養工處呼籲，民眾於清明節期間，儘可能避開交通尖峰。假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，上路前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，配合地圖妥善規劃行程，另請民眾多使用大眾運輸工具。（編輯：陳俊碩）1090401