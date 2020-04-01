疫情波及彰化市僅有的2家戲院 5/1起暫停營運

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，彰化市僅有的二家影院彰化大戲院、台灣大戲院今天宣布5月1日起暫停營運，業者坦言疫情影響收入，但未來仍有機會再與大家見面。

彰化大戲院今晚透過官方臉書（Facebook）粉絲專頁貼出「整修公告」表示，因武漢肺炎疫情延燒，導致片商無法正常提供片源，進而影響戲院營運，戲院今年5月1日起暫停營運，「待疫情緩降後，再與大家相見」。告示僅說明「暫停營運」日期，未提復業時間。

告示文末署名「彰化大戲院」與「台灣大戲院」，業者表示，感謝大家長久以來支持，請大家一同小心防疫，挺過這次疫情，相信很快可以再為大家服務。

彰化大戲院與台灣大戲院是彰化市唯二的首輪電影院，靠近彰化火車站，經營歷史都超過30年，是許多彰化人共同記憶，票價也經常優惠，不過隨著幾家知名連鎖影城進駐台中市，加上交通便捷，部分影迷衡量票價與戲院硬體品質後，逐漸跑往台中的連鎖影城。

戲院表示，目前掌握的片源可上映到本月底，決定暫停營運主因是片商無法正常提供片源；至於中央流行疫情指揮中心制定的「社交距離注意事項」，由於現在每場次看電影的民眾都不多，影迷可隨意選擇座位，因此社交距離這因素影響不大。（編輯：陳俊碩）1090401