疫情期間潘孟安搭飛機賞美景 真相笑翻網友

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東縣長潘孟安今晚在臉書邀民眾「連假不能出國，搭飛機來屏東」，還附一段影片，只見潘孟安望著飛機窗外景色說，「這是哪裡，這麼美」，結果機窗竟是馬桶座，讓網友笑翻。

「連假不能出國，搭飛機來屏東！」，且好山好水盡收眼底，潘孟安在影片中，望著機窗外說，「這是哪裡，這麼美，湛藍的海岸，蒼翠的山脈」，然後，潘孟安喊著「鳴鳴鳴，有點晃」，突然機窗移開了，鏡頭拉遠，只見潘孟安站在鵝鑾鼻燈塔的壁畫前，手上拿著馬桶座，並說「原來是國境之南鵝鑾鼻燈塔啦」。

潘孟安推銷出國不如在台灣，好玩又安全，「來屏東玩是最好的選擇」，並指出屏東有山有海又有離島，又有南台灣的熱情，影片PO出2小時，吸引3000多人觀看，200多人轉傳，近200則網友留言，「安安好會演」、「我被騙了，還真以為在機上，哈哈」、「太有才行銷高手」、「安安根本是被政治耽誤的演員」等。

潘孟安今天也以屏東農產圖解防疫社交距離，室內1.5公尺等於6個鳳梨或9根香蕉、12個紅龍果或2根牛蒡，室外1公尺則是4個鳳梨、6根香蕉、8個紅龍果及1又3分之1的牛蒡，潘孟安要大家「數下去就知道，順便多買多吃屏東農產」，行銷屏東讓網友喊「超有梗」。（編輯：張芷瑄）1090401