防疫包內容物被批差很大 花蓮縣府解釋配送原則

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）有網友在臉書花蓮社團爆料，居家檢疫期間收到防疫包內容物與縣府開箱照差很大。花蓮縣政府今天表示，內容豐富關懷包，提供無人照料者及國外人士；一般民眾提供基本防疫物資。

陳姓網友在花蓮地方臉書社團貼出兩張對比照片，一張是桌子擺得滿滿的物資照片，另一張是用夾鏈袋裝著口罩、酒精的檢疫包。貼文指出「花蓮縣府的防疫包到底是怎麼了，誰在欺騙」，引起網友討論。

花蓮縣政府今天指出，共規劃兩款物資包，一款為「居家關懷包（關懷包）」主要提供給身心障礙、行動不便的獨居者、全家受檢疫或國外旅客等，內容物包含物資、乾糧、日常用品、生理用品、農特展品及愛心單位的捐贈物資。

另一款內容物相較簡單的「居家檢疫關懷包（防疫包）」則提供有家人照料的民眾，內容物有3張口罩、1瓶消毒酒精、1張心情溫度計及1張隔離檢疫衛教宣導單。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，民政處長江東成告訴中央社記者，目前花蓮縣累積居家檢疫人數有700多人，目前僅剩逾300人正在居家檢疫中，由里長協助分送符合的物資包。

江東成指出，因愛心業者陸續捐贈物資，所以民眾領到的關懷包、防疫包內容物也會不同，目前還有收到愛奇藝、中華電信影音平台序號、茶米及慈濟基金會等物資品，只要物資到貨就會為新增的檢疫民眾配送物資。（編輯：孫承武）1090403