防疫宣傳新招 林智堅號召局處長拍運動防疫片

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）武漢肺炎疫情持續，新竹市政府為鼓勵民眾至戶外健身，提升抵抗力面對疫情，盤點轄內運動景點，並邀市府副市長、秘書長與局處首長們錄製運動宣傳片，展現活力。

林智堅近日號召平時忙於公務的副市長沈慧虹、秘書長陳章賢與14名局處首長，各自拿出運動專長，加入戶外運動防疫行列，拍攝約1分17秒的運動防疫宣傳短片，影片今天在林智堅的臉書上架，吸引不少民眾觀看、按讚。

林智堅於臉書貼文表示，防疫期間不建議大家到人潮聚集的地方，這讓許多人連假期間感到「很悶」，特別邀集市府主管到新竹市多個戶外運動場所運動，包含新竹左岸、公六公園網球場、新竹漁港、港南運河公園、南寮運動公園等人氣運動場地。

林智堅指出，平常忙於市政工作的一級主管們，其實都有運動與休閒習慣，例如副市長沈慧虹常騎YouBike感受舊城區魅力、熱愛跑步的城市行銷處長顏章聖平時征戰各大馬拉松賽事。

此外，產業發展處長張力可與行政處長黃任瑋都是棒球愛好者、教育處長黃錦能常利用休假日外出騎重機、交通處長倪茂榮與民政處長倪冠勛則都是獨木舟愛好者。

林智堅表示，疫情爆發以來，各界都專注投入防疫工作，社會已逐步建立出各種防疫機制，個人除了戴口罩、勤洗手之外，也可多運動增強自身抵抗力。（編輯：張銘坤）1090404