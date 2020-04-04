更多編輯台推薦新聞：
旗山小鎮四大天王 搖擺著過往的特色產業
文化

旗山小鎮四大天王 搖擺著過往的特色產業

專題／白牌司機妹妹確診 公司老闆停工14天付全薪凝聚向心力
生活

專題／白牌司機妹妹確診 公司老闆停工14天付全薪凝聚向心力

澳洲人倒垃圾時變裝解悶 群組秀圖片花樣百出
國際

澳洲人倒垃圾時變裝解悶 群組秀圖片花樣百出

武漢肺炎全球最新情報 4/4
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/4

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

防疫宣傳新招 林智堅號召局處長拍運動防疫片

最新更新：2020/04/04 14:49

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）武漢肺炎疫情持續，新竹市政府為鼓勵民眾至戶外健身，提升抵抗力面對疫情，盤點轄內運動景點，並邀市府副市長、秘書長與局處首長們錄製運動宣傳片，展現活力。

林智堅近日號召平時忙於公務的副市長沈慧虹、秘書長陳章賢與14名局處首長，各自拿出運動專長，加入戶外運動防疫行列，拍攝約1分17秒的運動防疫宣傳短片，影片今天在林智堅的臉書上架，吸引不少民眾觀看、按讚。

林智堅於臉書貼文表示，防疫期間不建議大家到人潮聚集的地方，這讓許多人連假期間感到「很悶」，特別邀集市府主管到新竹市多個戶外運動場所運動，包含新竹左岸、公六公園網球場、新竹漁港、港南運河公園、南寮運動公園等人氣運動場地。

林智堅指出，平常忙於市政工作的一級主管們，其實都有運動與休閒習慣，例如副市長沈慧虹常騎YouBike感受舊城區魅力、熱愛跑步的城市行銷處長顏章聖平時征戰各大馬拉松賽事。

此外，產業發展處長張力可與行政處長黃任瑋都是棒球愛好者、教育處長黃錦能常利用休假日外出騎重機、交通處長倪茂榮與民政處長倪冠勛則都是獨木舟愛好者。

林智堅表示，疫情爆發以來，各界都專注投入防疫工作，社會已逐步建立出各種防疫機制，個人除了戴口罩、勤洗手之外，也可多運動增強自身抵抗力。（編輯：張銘坤）1090404

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報