要成績不佳學生自掌嘴老師退休 家長泣訴不公

（中央社記者陳朝福高雄8日電）高市某國小蔡姓教師要求成績不佳學生自打嘴巴後，遭記過並已於2月辦理退休離校。被害學生家長今天泣訴教師能順利退休，不公平。教育局重申違法管教零容忍；社會局將裁罰。

人本教育基金會上午邀集被害學生家長、民進黨高市議員邱俊憲等召開記者會，由人本南部聯合辦公室主任張萍主持，希望還被害學生公道。

被害學生媽媽媒體前一度痛哭失聲。她說明當時孩子回家還一度不敢告訴她，讓她事後獲悉很心痛和生氣，對於這名教師能順利退休，非常不公平。

張萍感謝孩子還在學校就讀有「人質壓力」的家長，勇於站出來聲援，揭發不適任教師行為，也將協助受害學生向學校提出國家賠償請求。

張萍表示，去年11月，這名國小社會科蔡姓教師因班上學生平時考成績太差，竟要求學生自打耳光，規定「錯1題打10下」，甚至要「打出聲音來才算」，否則「從頭計算」。25名學生中有22人受罰，甚至有人自打80下。

張萍指出，高市教育局非但不督導學校解聘暴力教師，還慷納稅人之慨讓他退休。人本去年底發函教育局及學校告知這教師可能是慣犯，應全面普查教導過的班級，以還原事實真相並追究責任。

張萍表示，學校教評會基於同事情誼而師師相護，不肯解聘這名教師，雖應予譴責，但此惡習並不讓人意外。然而，應該為全體市民把關的高市教育局明知這名老師惡行嚴重，卻未善盡主管機關督導之責，居然就備查結案，還慷全國納稅人之慨，讓他立即辦理退休走人，儼然是包庇暴力老師的共犯結構。

人本要求教育局應以程序瑕疵為由，將本案退回學校，並督導學校教評會依教師法解聘暴力老師；追究校長包庇不適任教師的責任並依法懲處；高市社會局應開立兒虐罰單，並依法公告暴力老師的姓名。

對此，高市府教育局回應，違法管教零容忍，校方知悉後即進行校安通報，同時啟動不適任教師調查機制，由內、外聘調查委員查證。經認定確有體罰事實，於去年12月查證屬實後，依程序召開教評會與考核會，記大過1次與記過1次處分，教師並已於今年2月辦理退休。校方也啟動對學生諮商輔導，關心學生在班級生活適應情形。

另外，高市府社會局也認定蔡姓教師行為違反兒童及少年福利與權益保障法，將裁處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰。（編輯：孫承武）1090408