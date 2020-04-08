媒體人稱舉辦國際影展未戴口罩 嘉義市府澄清

（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）媒體人黃光芹日前在政論節目上指出，嘉義市政府舉辦嘉義國際藝術影展，現場很多外國人都沒戴口罩。嘉義市文化局今天澄清，影展開幕活動是在室內不超過100人規定之前舉辦。

黃光芹在電視台的政論節目上，討論清明連假警示11處國家警報景點時，引用李姓主持人在嘉義文化創意產業園區的臉書打卡圖片，並指著當天團體合照，認為嘉義市長黃敏惠舉辦的嘉義國際藝術影展活動，照片中有很多外國人在會場上都沒有戴口罩。

嘉義市文化局今天提出澄清，3月25日才有室內不超過100人規定，影展在3月13日開幕，且在戶外場所舉辦，市府在影展各場活動入口取票處為民眾量體溫，複測超過37.5度以上即勸導民眾離場並自行就醫，因此並未違反中央防疫的規定。

嘉義市文化局表示，畫面中看到在音樂廳大廳的合照，是在戶外影展開幕首映活動結束後，請貴賓前往大廳參加市長致詞、致贈貴賓禮物所拍攝，拍照同時有請貴賓暫時拿下口罩，參與此次活動的外國人多是駐台代表，長期居住台灣，並非從國外入境。

文化局表示，影展播映期間，每場實施的防疫措施，包含為民眾量體溫、雙手酒精消毒、一律請民眾配戴口罩、座位採梅花座，且每場觀影人次限制在100人以下，並採實名制入場。（編輯：卞金峰）1090408