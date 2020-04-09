ZOOM禁用 花蓮教育處加緊教學新視訊軟體

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）教育部宣布各級學校全面禁用有資安疑慮的視訊軟體ZOOM，花蓮縣政府教育處改採其他軟體因應，今天提供國中小校長線上教學，並要求各校安排線上教學演練，做好停課不停學準備。

教育處長李裕仁說，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，可能會面臨停課狀況，學校單位早已密集演練線上教學流程，ZOOM是較早推廣的視訊軟體平台，在花蓮使用率高，禁令宣達後，確實收到不少抱怨。

李裕仁說，教育網路中心規劃改採新的視訊會議軟體Google Hangouts Meet因應，昨天一整天都提供「線上客服」為老師們解惑，今天適逢例行的國中小校長校長視訊會議，也使用新軟體進行，提供線上教學與諮詢服務。

李裕仁說，為加強師生適應新軟體，也要求各校4月底前都要進行線上教學演練，藉由科技的力量，讓未來停課期間學習不中斷。

教網中心主任許壽亮表示，教育處已完成Google教育帳號統一，Google Hangouts Meet過去也有推展過，對師生來說不算陌生，且視訊軟體平台功能都差不多，只要熟悉登入及相關操作，都能很快上手。

許壽亮表示，線上學習除了教師線上直播教學，也建置「花蓮親師生平台」，學生可以依照老師指定的學習內容，規劃時間，上網觀看影片自主學習，家中有2名子女以上，也不會有載具不足的問題。（編輯：謝雅竹）1090409