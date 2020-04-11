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企業捐物資助防疫醫護元氣 侯友宜代表受贈

最新更新：2020/04/11 16:11
新北市長侯友宜（左4）11日在市府代表受贈企業愛心捐贈的各式物資，向第一線防疫醫護人員致敬，侯友宜也感謝愛心企業出力，陪伴醫護人員和國人共度難關。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年4月11日
新北市長侯友宜（左4）11日在市府代表受贈企業愛心捐贈的各式物資，向第一線防疫醫護人員致敬，侯友宜也感謝愛心企業出力，陪伴醫護人員和國人共度難關。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年4月11日

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市府發起向第一線防疫醫護人員致敬獲企業響應，今天捐贈保健食品、提神飲料、滷味包、護手霜、音箱喇叭等市價約新台幣1120萬元物資，新北市長侯友宜受贈感謝企業愛心。

侯友宜今天接受民間企業捐贈活動時表示，新北市成立的防疫基金，讓有愛心的團體、個人，為執行防疫最前線的醫護加油打氣。

他說，這段時間共接受捐贈約5500萬價值的防疫物資，感謝愛心企業一起陪伴醫護人員和國人共度難關。

亞東醫院護理部主任暨新北市護理師護士公會理事長周繡玲受贈時致詞表示，第一線護理人員面對疫情一定有壓力，也擔心影響家人，但全市1萬9000多名護理人員並未退卻，希望大家團結能在這場戰役全身而退。

衛生福利部雙和醫院院長吳麥斯表示，醫護的壓力很大但不會畏縮，這些都是醫護存在的價值，永遠「做最壞的打算、最好的準備」，他感謝各界對醫護的支持，「有你們在，讓我們信心十足」。

捐贈的11家民間企業包括富邦慈善基金會、思耐得生技公司、白蘭氏三得利公司、黑松企業、手信坊有限公司、沅哲有限公司、順開科技公司、雲朗觀光、一成藥品公司、淇譽電子公司及通用磨坊公司。（編輯：方沛清）1090411

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