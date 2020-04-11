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新北補習班安親班規定梅花座 違規最重停招

最新更新：2020/04/11 17:26
新北市教育局11日表示，13日起，補習班與安親班新增實施教室內採梅花座及保持社交距離，違規者得視其情節輕重予以糾正、限期整頓改善，或停止招生的處分。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年4月11日
新北市教育局11日表示，13日起，補習班與安親班新增實施教室內採梅花座及保持社交距離，違規者得視其情節輕重予以糾正、限期整頓改善，或停止招生的處分。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年4月11日

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市府教育局今天訂定補習班與安親班的防疫管制措施，規定13日起實施教室內採取梅花座與保持社交距離，若違規者，最重將受到停止招生處分。

教育局今天表示，已與業者代表研議協商訂定補習班及課後照顧中心（俗稱安親班）五大防疫管制措施，教室內座位採梅花座，保持社交距離，教室人數不超過100人，以分段分流原則上課或改以線上學習方式彈性調整課程。

教育局說，早已要求補習班在密閉空間一律配戴口罩，避免群聚感染風險，並加強管理調查教職員工生旅遊史。

教育局表示，學校如有受到武漢肺炎（2019新冠狀病毒疾病，COVID-19）停課影響的學生，被要求自主健康管理的學生，不能到補習班或安親班上課。業者可評估自主停課，並改採線上學習以保障學生健康，學習不中斷。

市府教育局表示，訂定防疫標準作業流程，要求補習班、安親班落實儲備物資、重視消毒、量體溫、勤洗手、確實通報、師生戴口罩、生病不上課。新規定13日日起教室內採取梅花座與保持社交距離。

若補習班未依規定防疫，依短期補習班設立及管理準則，得視其情節輕重予以糾正、限期整頓改善，或停止招生的處分。

教育局日前發放補習班、安親班共3500公升酒精，20萬片口罩，未來防疫物資將以宅配方式直接送到補習班。（編輯：方沛清）1090411

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