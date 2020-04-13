宜蘭武漢肺炎專責實驗室啟用 大幅縮短檢驗時間

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣13日電）武漢肺炎疫情升溫，宜蘭縣疑似個案檢體以往須送到外縣市檢驗，耗時又費人力，縣府編列250萬元在國立陽明大學附設醫院建置專責實驗室，今天正式啟用，未來當天即可完成檢驗。

宜蘭縣政府衛生局表示，自1月20日起至昨天為止，宜蘭縣發現疑似個案共624人，送交檢體719件，目前確診人數仍為2人，之前因宜蘭無具有相關檢測能力單位，所有檢體需送到外縣市檢驗，耗費很多時間、人力。

衛生局指出，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）屬第5類法定傳染病，依法檢驗須在第2等級負壓實驗室內操作，縣府考量疫情擴大且檢驗需求增加，推動宜蘭縣指定應變醫院「國立陽明大學附設醫院」在現有環境基礎下，改善實驗室負壓環境及購買病毒核酸檢測設備，強化檢驗能量，這也是第一個由地方政府補助在地醫療團隊成立的專責實驗室。

宜蘭縣長林姿妙表示，防疫視同作戰，縣政府特別編列新台幣250萬元經費，積極推動成立專責實驗室，感謝醫療團隊努力健全傳染病醫療網，成為宜蘭縣政府最堅強的防疫後盾。（編輯：張銘坤）1090413