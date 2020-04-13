金門成功養殖海木耳 可望成在地特色食材

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門縣水產試驗所今天表示，經過多種養殖方式試驗，已成功規模化量產海木耳，口感似海帶，高纖美味，極有機會成為具有金門特色的料理食材。水試所15日與民眾分享試驗成果。

水試所表示，因初步養殖試驗，數量不多，有意嚐鮮者可於15日上午9時到水試所現場購買，每市斤（500公克），新台幣150元，每人限購1斤嚐鮮，不受理電話預訂，售完為止。

水試所所長楊文璽表示，海木耳是海洋中一種藻類，外型叢生花瓣狀，像一朵牡丹花，日本稱為「長壽菜」；它的蛋白質含量高於銀耳及黑木耳，纖維質含量高於豆類、五穀類、蔬果類；此外，海木耳富含礦物質鈣、磷、鉀、鎂、鋅、鐵、硒、維生素E等和人體必需的胺基酸，是高纖美味的好食材，口感與海帶相似。

水試所表示，海藻擁有陸域上蔬果所沒有的海洋中微量元素及各式各樣的海藻多醣，海藻多醣具有絕佳的抗氧化能力，防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

生鮮的海木耳不易儲存，必須盡速食用或冷凍保存。水試所說，料理前請以清水清洗。料理方式可川燙後冰鎮添加醋、蒜、薑、糖、小黃瓜絲等食材調味涼拌；或直接以蒜、薑爆香後加入新鮮海木耳直接熱炒；或加入湯品中煮湯；也可在蒸蛋時添加中。

水試所表示，海藻養殖屬於低碳養殖，是養殖產業發展趨勢，對海洋環境有相當助益。未來如能在金門推廣養殖海木耳，極有機會成為具有金門特色的料理食材。洽詢電話：082-326408。（編輯：黃世雅）1090413