左鎮化石園區大樹凋零 專家診治盼復生機

台南市左鎮化石園區中庭廣場的雨豆樹，疑似因周遭土壤硬化，枝葉不如以往茂密，園區請專業人員進行診治。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年4月15日

（中央社記者楊思瑞台南15日電）被視為台南市左鎮化石園區「鎮園之寶」的中庭廣場雨豆樹，疑似因周遭土壤硬化，枝葉不如以往茂密，園區請專業人員健診後，在周邊埋入通氣竹管，並防治病蟲害，盼回復生機。

台南市政府文化局今天指出，左鎮化石園區的雨豆樹廣場，是園區內的休憩空間，在建築師的巧思下，園區內的5間館舍都以雨豆樹廣場為核心而開展。遊客走過二館通往三館的空橋時，更能從雨豆樹上方往下眺望，近距離擁有「樹的視角」。雨豆樹的腰圍也需要3人才能環抱，假日常有孩童在廣場上奔跑嬉戲，堪稱是園區內最具特色的綠色景觀。

這棵由左鎮光榮國小師生親手種植，樹齡超過50年的雨豆樹，歷經園區2年的改建工程，以及遊客長時間踩踏，導致土壤硬化，生活棲地嚴重受到干擾。在4月春暖花開的季節卻不見以往枝葉繁茂的景象，反而不斷飄下枯葉。

為了恢復雨豆樹往日生機，左鎮化石園區先請台南農改場專家協助健診；再由樹藝師進行噴藥，並在老樹周邊埋入50餘支通氣竹管，希望先透過蟲害防治和增加土壤透氣性來改善雨豆樹病況，未來也將限制遊客進入雨豆樹下踩踏。

在作業過程中，園區特別邀請位於園區旁的光榮國小師生前來觀摩，由樹藝師向學生近距離解說，盼讓學生學習如何從樹的姿態讀懂樹的語言，進一步與大樹共存共榮。

光榮國小校長蔡坤良表示，全校師生都希望這棵園區裡的「綠色古蹟」，能透過治療回復以往風采；也同時教導學生該如何面對生活中的一草一木，讓學生上了一堂不一樣的生命教育課程。（編輯：黃世雅）1090415

台南市左鎮化石園區請專業人員診治園區內的雨豆樹，並安排園區旁的光榮國小學生近距離觀摩，趁機進行生命教育。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年4月15日