嘉義縣動保隊員賣命拯救貓狗

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣動物保護管制隊員，有人救狗跳入池塘差點溺斃，有人手腳骨折，隊員個個帶傷。縣長翁章梁看了不捨，除贈送營養品，也將安排消防局為動保隊特訓，降低受傷機會。

嘉義縣政府今年1月成立動物保護管制隊，由嘉義縣家畜疾病防治所管轄，負責救援及捕捉貓狗，不到4個月的時間，已接案超過800件，每天出勤，9名隊員為了達成任務一一掛彩，嘉義縣長翁章梁今天特別買了營養品慰勞他們。

嘉義縣動物保護管制隊長黃翌諠表示，為了拯救貓狗，必須上山下海，曾經有一名隊員到池塘救狗，一腳踩空人差點溺斃，現在要下池塘救貓狗之前，身上先綁繩子，岸上兩、三人幫忙拉著，避免發生意外。

黃翌諠說，她自己則是為捉狗，滑落山壁卡在竹林，全身挫傷，兩隻手現在還綁著繃帶；另一名同仁也是為了追狗，摔斷了腿，腳打著石膏上班。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，動物救援與捕狗過程，如同玩生存遊戲般需要克服許多困難，縣府將請消防局安排專業訓練課程，讓動保隊員在執勤過程中，能保護自身安全。

林珮如表示，最近發生一例可惡的事件，6隻出生不久的小狗，被人丟到大排中，家畜疾病防治所接獲通知，請動保隊員爬到大排裡，才將小狗一一救起。她呼籲民眾要幫家中的狗狗結紮，養牠就要愛牠，不要棄養，造成社會的負擔。（編輯：陳俊碩）1090421