防範疫情影響 花蓮全縣小學遠距教學演練

花蓮縣率全國之先，轄內所有國小22日同步進行遠距教學演練，模擬未來可能遇到的停課狀況，讓學生提前熟悉線上學習流程。圖為復興國小演練情形。中央社記者張祈花蓮攝 109年4月22日

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）為防範武漢肺炎疫情影響學校教學，花蓮率全國之先，今天進行全縣小學同步遠距教學演練，花蓮縣教育處表示，測試進度順利，雖載具略有不足，現階段都可即時調度支援。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，花蓮縣今天下午進行全縣國小同步遠距教學演練，縣長徐榛蔚與教育處長李裕仁也上線關心上課狀況，隨機進入北、中、南及海岸線學校教學現場，和學生們打招呼。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣透過視訊，和花蓮各校對話，他提到，透過這次演練，了解遠距教學實際狀況，作為未來規劃相關採購、頻寬拓寬的參考依據。

徐榛蔚說，花蓮南北狹長，線上教學的工作一直是這幾年縣府的重心，除了各校寬頻網路建置、花蓮親師生平台建置，老師們已習慣使用線上教學平台輔助教學，例行的校長會議也採用視訊進行。

因應疫情，線上教學演練刻不容緩。李裕仁說，經盤點目前縣內國中小約有4000個載具缺口，只要不到全縣停課階段，透過教育處調度處內或鄰校設備，仍可即時支援；網路部分，各學校頻寬都已提升至300M，民間電信業者也提供4G網卡給家中沒網路的學生申請。

為達到停課不停學目標，除了老師、學生能在家進行線上教學，花蓮縣教育處也正在研擬「月段考評量系統」李裕仁說，線上測試、筆試是下個階段，目前正在測試及設計中。

花蓮復興國小教導主任許雅玲分享校內落實遠距教學心得，由學校及家長共同合作，成立Line群組，通知家長線上教學資訊，硬體設備不足由學校協助，家長從旁協助孩子上課狀況，截至目前為止，學生們都很上手。（編輯：謝雅竹）1090422