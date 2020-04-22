設馬祖入黨審查委員會 李問打造良性政治環境

（中央社記者邱筠連江縣22日電）民進黨今天通過「連江縣入黨審查委員會」，由中國事務部副主任李問擔任召集人，為籌備地方黨部積極準備，李問表示，將致力打造更公平與良性競爭的馬祖政治環境。

重設連江縣入黨審查委員會，李問表示，這是馬祖政黨政治歷史性的一步，過去福建省政府委員林火孟曾組織入黨審查委員會，播下了民主的種子。時隔12年，民進黨重新設立審查會，成員包括民主前輩林火孟，以及年輕世代的新面孔，象徵民主經驗的傳承。

李問認為，積極為籌備地方黨部準備，是為了展現民進黨重視馬祖的立場，也希望國內各界不分黨派共同關注離島建設發展；對全國社會大眾，也宣示民進黨執政團隊不分族群、不分本島離島，為全民服務的決心。

李問說明，入黨審查委員會的委員，包含馬祖老中青不同世代，顯示多元的意見與聲音，其中包括在地馬祖人、嫁到當地的馬祖媳婦、在外求學就業的馬祖子弟、也有從台灣本島來到馬祖努力的「新馬祖人」。

李問也表示，未來民進黨將致力打造更公平的政治環境，鼓勵良性競爭、避免壟斷，包含地方黨部的選舉堅持民主程序，將經過公開、透明的選舉機制進行。（編輯：吳協昌）1090422