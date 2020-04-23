台東武漢肺炎檢測儀器上線 4小時知檢驗結果

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台東原本沒有病毒檢測儀器，檢體必須送到高雄或是花蓮檢驗，在多名立委爭取下，衛生福利部疾病管制署撥用2台檢測儀器給台東，23日上線。中央社記者盧太城台東攝 109年4月23日

（中央記者盧太城台東縣23日電）台東武漢肺炎病毒檢測必須送到百公里外的花蓮或高雄，在多名立委爭取下，衛生福利部疾病管制署撥用2台檢測儀器給台東，今天完成上線，只要4個小時就能知道檢驗結果。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台東卻沒有病毒檢測儀器，檢體必須送到高雄或是花蓮檢驗，往往隔天才能知道結果。經過立委陳瑩、廖國棟、劉櫂豪爭取，衛福部撥用2台儀器分別放在衛福部台東醫院和台東馬偕醫院。

陳瑩今天表示，有關武漢肺炎檢驗問題，全台檢驗所有30幾個，東部只有花蓮1個檢驗所，如果在台東南端發生疑似確診的病例，檢體必須送至上百公里外的花蓮。她在3月30日立法院質詢時首度提出，要求台東應盡速設置武漢肺炎的檢驗所。

陳瑩說，「縮短檢驗時間」就是「限縮傳染擴散範圍」，所以在4月6日又再度在立法院提出這個問題，衛福部允諾會在「台東馬偕紀念醫院」及「衛生福利部台東醫院」將設置檢驗所，所需要的儀器將於4月17日前到位，因故延到今天上線。

廖國棟也表示，4月13日衛福部次長薛瑞元、疾管署主任李淑英親自到他立法院辦公室說明，同意全力支援部東醫院及馬偕醫院承作檢驗工作。

台東醫院表示，今天儀器已經完成上線，預計7天內通過疾管署的能力試驗，日後最快4小時即可得知檢測結果。

台東醫院長樊聖表示，2部檢測儀器一次上機可以處理多達40個標本檢體，4小時即可發出報告，近期內正式上線之後會每天進行測試，保持檢驗品質。

樊聖表示，檢驗科人員余秀珊已於4月16日前往疾管署昆陽實驗室受訓，先前她就具備分子生物檢測的豐富經驗，受訓期間得心應手，未來她將擔任部東醫院檢驗部門的種子教師，將檢測流程和操作標準傳授給相關同仁。（編輯：黃世雅）1090423