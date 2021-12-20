私梟企圖AB櫃掉包 高雄海關查獲市值3000萬洋菸

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關務署高雄關在高雄港第70號碼頭查獲有私梟利用2相同號碼貨櫃，企圖以「AB櫃手法」掉包走私香菸，全數查扣「EAGLE」牌洋菸1043箱，估計市價約新台幣3000萬元，依法予以查扣。（關務署高雄關提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）關務署高雄關在高雄港第70號碼頭查獲有私梟利用2相同號碼貨櫃，企圖以「AB櫃手法」掉包走私香菸，全數查扣「EAGLE」牌洋菸1043箱，估計市價約新台幣3000萬元。

高雄關今天發布新聞稿表示，日前鎖定貨名申報為家具、灰泥，自越南起運，預定經高雄轉口到日本的40呎轉口貨櫃（A櫃），和另一相同貨櫃號碼、欲作為掉包用的出口貨櫃（B櫃）。

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高雄關表示，5月12日查獲這2只貨櫃，經開櫃查核，發現A櫃有「EAGLE」牌洋菸共1043箱，估計市價3000萬元，與艙單申報貨名及船公司提供提單列載貨名不符；至於B櫃內則為家具、水泥等貨品。

高雄關表示，全案經與法務部調查局、高雄港務警察總隊等單位組成專案小組、高雄地方檢察署指揮偵辦。案貨因涉違反海關緝私條例及菸酒管理法規定，依法予以查扣，並移檢調單位追究後續法律責任。（編輯：孫承武）1101220