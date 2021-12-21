前東碇島連長贈書 金防部指揮官勉官兵傳承精神

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曾任東碇島連長的林健華（左）日前拜會金防部指揮官陳忠文（右），致贈個人創作「東碇鐵漢：1986駐島紀實」，盼激勵島上官兵，也期勉傳承前輩無畏艱辛的守島精神。中央社記者黃慧敏攝 110年12月21日

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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）曾任東碇島連長的林健華最近拜會金門防衛指揮部，致贈個人創作「東碇鐵漢：1986駐島紀實」，希望激勵島上官兵；金防部指揮官陳忠文期勉官兵傳承前輩無畏艱辛的守島精神。

「東碇鐵漢：1986駐島紀實」去年底由金門縣文化局出版，獲得國史館台灣文獻館年度佳作獎，林健華最近利用文化局頒獎表揚的機會，贈書給金防部，由陳忠文代表接受。

林健華，陸軍軍官正52期。他在接受中央社記者專訪時表示，1986年8月調步一營步一連連長，上任沒幾天就獲知將在9月換防東碇島。島上有座建於1871年的東椗燈塔，是照耀台灣海峽東岸航道的第一燈，去年指定為金門縣定古蹟（國軍上島後將島名的「椗」改為「碇」，但燈塔仍沿用「椗」字）。

林健華說，1958年8月24日共軍聲東擊西佯攻東碇，引誘國軍前來馳援，島上守軍以砲火向「路過」的共軍艦艇全力射擊；共軍則是從東碇方向料羅灣進擊，戰鬥持續10小時，雙方互有損傷。

書中描述，由於東椗燈塔是香港到廈門，以及上海國際航線的重要安全指引，遭共軍砲擊損毀後，無法運作，影響周遭海域航行安全至鉅。主管機關海關向政府陳報後，中華民國外交部向聯合國國際法庭以危害國際航行安全為由提起訴訟，要求中共賠償「新台幣」15萬元；歷經2、3年的訴訟，國際法庭判決中共必須賠償15萬元「美元」。海關將這筆賠金交金防部，委由駐島官兵修復燈塔，同時發給島上官兵豐厚加菜金。

此外，書中寫道，當時的金防部司令趙萬富熱衷製作精神標語，他上島視察時要求在圖書館正面牆壁刻上陸軍軍風「忠誠精實」4字，還要林健華即興為東碇圖書館想副對聯。林健華7步成詩，趙萬富拍手叫好。

林健華在島上晉升上尉，連上官兵給了他大驚喜，為他舉辦閱兵分列式，並請他擔任大閱官，成了林健華難忘的回憶。

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1987年4月，林健華奉命輪調返台，結束離島中的離島駐防生涯。11年後，已轉戰媒體的他重登東碇島，他說，15歲投筆從戎，有幸踏上連地圖上都沒有標註的島嶼保衛國土，是軍旅生中美好回憶，希望這本書能激勵島上官兵，傳承無畏艱辛的守島精神。

陳忠文感謝林健華贈書說，駐防官兵雖面臨生活物資不便、交通運補和通信聯絡不易等限制，但隨著先輩胼手胝足及挹注經費整建，各項生活設施已大幅改善，期勉官兵透過這本書，緬懷曾在島上戮力戰訓的無名英雄，時刻秉持「同島一命」精神，持恆肩負保家衛國重任。（編輯：黃世雅）1101221

曾任東碇島連長的林健華創作「東碇鐵漢：1986駐島紀實」，書中記錄了當年島上官兵生活訓練和戰備。圖右後方建築為東碇圖書館。（取自金防部臉書）中央社記者黃慧敏傳真 110年12月21日