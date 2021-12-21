就職3週年 盧秀燕發表施政成果打造幸福台中

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）就職將屆滿3年，台中市長盧秀燕今天率領市府團隊說明施政成果，分別就改善環境、強力建設、經濟活水、教育社福及陽光政治等進行報告，強調未來將繼續努力，打造幸福台中。

盧秀燕下午在市府召開就職3週年記者會，開場由台中在地創作歌手魏嘉瑩帶來她為今天活動創作的主題曲「每天每天」揭開序幕，市府團隊一級主管與各區區長穿著白色帽T出場，和盧秀燕一起完成近千張市府團隊微笑照組成的拼圖，象徵大台中的團結與幸福。

盧秀燕在會中以「台中幸福進行市」為主軸，報告改善環境、強力建設、經濟活水、教育社福及陽光政治等5項幸福進行式，強調市府對抗疫情、建設台中的決心與成果。展望2022年將更加努力奮鬥，讓市民得到更多照顧、幸福倍增。

從去年以來全球面臨COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情挑戰，盧秀燕表示，市府以「疫情監測」、「醫療整備」、「防疫物資」、「社區防疫」及「疫苗接種」5大策略，推動多項創新防疫措施，穩定控制大台中疫情。

盧秀燕指出，目前台中市第1劑疫苗接種涵蓋率已超過8成3、第2劑也已破6成8，疫情雖有趨緩，然而國際上Omicron變異株來勢洶洶，市府團隊不會鬆懈，將持續緊盯疫情變化，超前部署，為市民築起最堅固的防疫安全網。

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盧秀燕細數台中5大幸福進行式，首要是打造永續宜居環境，除了改善空氣污染，因應中央今年開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，為守護市民食安，市府擴大稽查能量，查驗各大賣場與市場通路，並將稽查結果透明公告，讓含有萊劑肉品的商家曝光，也讓市民有所選擇。

盧秀燕也說明市府正在進行中的巨蛋、國際會展中心等建設，還有公托公幼、社會住宅及經濟前景等，展望明年。盧秀燕表示，市府將把10年未調整的生育補助津貼，由1胎新台幣1萬元提升為2萬元，打造更友善育兒環境，並將以每年50座公園的速度，推動美樂地計畫，市府團隊不會鬆懈，將繼續服務市民。（編輯：謝雅竹）1101221