台南低碳城市會議登場 更新簽署合作備忘錄

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2021年台南低碳城市會議21日在成功大學登場，成大、沙崙智慧產業創新聯盟、歐洲在台商務協會與台南市政府同時更新簽署合作備忘錄，持續攜手推動永續發展。右起為台南市長黃偉哲、成大校長蘇慧貞、歐洲在台商務協會副理事長尹容（Giuseppe Izzo）。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 110年12月21日

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（中央社記者張榮祥台南21日電）2021年「台南低碳城市會議」今天在成功大學勝利校區未來館登場，成大、沙崙智慧產業創新聯盟、歐洲在台商務協會與台南市政府在會中更新簽署合作備忘錄，持續推動永續發展。

2021年「台南低碳城市會議」，由沙崙智慧產業創新聯盟與歐洲在台商務協會共同舉辦，主軸是「產業永續供應鏈與城市發展」，彼此交流各國產業永續概念的人才培育與行動方案。

成大、沙崙智慧產業創新聯盟、歐洲在台商務協會與台南市政府，在會中更新簽署合作備忘錄，集合產、官、學、研能量持續推動永續發展。

台南市長黃偉哲出席會議表示，台灣在節能減碳及綠能方面做了相當大的努力，儘管在世界許多國家來看，台灣還有很多成長的空間，但台灣的確付出了非常多。

黃偉哲以台南為例，台灣每6度綠能中，就有1度是台南發出來的，對台南而言，太陽能條件將更加成熟，未來持續推動方向不會改變。

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擔任沙崙聯盟召集人的成功大學校長蘇慧貞表示，成大將聯合國永續發展目標納入學校發展核心價值，不只深耕台灣，更放眼國際，和國際產學夥伴合作，透過教育培育推進永續價值的人才。

歐洲在台商務協會副理事長及意法半導體總經理暨亞太區副總裁尹容（Giuseppe Izzo）表示，提倡低碳排是歐洲商會的重要目標之一，若欲達成淨零碳排需要各界採取實際行動，有意識地減少碳排放，並建立永續供應鏈及開創符合永續的商業模式。（編輯：郭諭儒）1101221