中市南區區公所舊廳舍修繕開工 閒置空間再活化

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市南區區公所舊廳舍屋齡已逾45年，今天舉行修繕開工祈福典禮，台中市長盧秀燕指出，工程預計明年9月底完工，1樓將規劃為公托中心，2、3樓作為里民活動中心。

台中市政府今天舉辦南區區公所舊廳舍（長春閱覽室）耐震補強及修繕工程祈福儀式，市府表示，由於南區公所舊廳舍建築物屋齡已逾45年，經評定耐震能力不足建議補強，經市府動用第二預備金，投入新台幣2900萬元，並於今天開工。

盧秀燕在會中指出，南區區公所遷移已16年，舊廳舍閒置未使用，考量南區城隍里及長春里長期無里辦公室，另市府也積極推動公托公幼親子館倍增計畫，決議將舊廳舍活化再利用。

盧秀燕表示，未來耐震補強翻新後，1樓將設置台中市公設民營南區長春托嬰中心，2、3樓分別作為城隍里及長春里活動中心，這項工程動用第二預備金，預計明年9月底完工，感謝在地民代、里長爭取。

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出席儀式的台中市議員邱素貞指出，盧秀燕增設公托，號稱加倍，但增設績效遠不及雙北一半，她積極爭取南區舊公所及國光國小設立公托，如今舊公所1樓規劃作為公共托嬰中心使用，希望通盤檢討全市閒置空間，活化再利用。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡則說，舊南區公所，地理位置十分優越，除了在日間規劃作為公設民營托嬰中心之外，夜間也能訂立一定租借開放辦法，只有真正的地盡其用，才能更具意義。（編輯：陳仁華）1101222