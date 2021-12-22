國立原住民族博物館園區 都市計畫變更審議通過

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市都委會今天審議通過國立原住民族博物館園區都市計畫變更案，澄清湖北側原救國團青年活動中心區，變更為博物館專用區。未來由行政院原民會統籌規劃設計、營運管理等。

高雄市都發局今天發布新聞稿表示，高雄市都委會今天審議通過國立原住民族博物館園區都市計畫變更案，澄清湖北側原救國團青年活動中心區14.37公頃土地，將變更為博物館專用區，興建國立原住民博物館。

主持都委會的高雄市副市長林欽榮說，行政院原住民族委員會計畫興建國立原住民博物館，經市府爭取，中央在民國106年9月宣布落腳高雄澄清湖北側青年活動中心區，經行政院108年4月核定可行性評估報告，今年4月通過環境影響評估。

都發局表示，國立原住民博物館興建工程經費約新台幣34.86億元，市都委會要求開發期程，以都市計畫公告實施後5年內完成興建營運為目標；預期可結合基地南邊高雄捷運黃線117年完工通車，提供便利交通服務。

都發局指出，國立原住民博物館未來將由行政院原民會統籌辦理規劃設計、開發建築及後續營運管理等作業。期待成為台灣人類文化博物館，向世界展示原住民語言、生活經驗與智慧珍貴文化資產。

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都發局長吳文彥說，目前建築初步規劃建蔽率約10.71%、容積率約26.6%，屬低密度開發，將維持原有地形地貌進行規劃設計，保留既有植栽樹木及部分原救國團青年活動中心建築物，延續在地記憶，後續也會將環境保護融入競圖。

吳文彥說，未來園區規劃，分為主展館及部落祭儀珍藏館、教育推廣中心、行政研究大樓、遊客服務設施等4大區塊，向國內外展現台灣主體性多元文化面貌，帶動原鄉文化產業發展。（編輯：郭諭儒）1101222