花蓮耶誕城市集 在地食材化身異國料理

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花蓮縣政府舉辦耶誕節系列活動，在縣府前石雕公園打造幸福耶誕城，設有耶誕樹、光雕秀及主題市集等，盼藉活動讓大家體驗歐洲過節氣氛，帶來溫暖及幸福的力量。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 110年12月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣政府舉辦耶誕節系列活動，在縣府前石雕公園打造幸福耶誕城，即日起至26日晚間共有3個主題市集、近80攤位集結，在地食材也化身異國料理，成限定甜點。

花蓮縣政府今天發布新聞稿指出，花蓮耶誕城活動以「平安無懼、幸福無距」為主題，16日起LED耶誕樹點燈，光雕秀、音樂率先登場，光雕藝術將持續至明年1月12日，即日起至26日，每天下午3時至晚間9時則有耶誕市集。

花蓮縣府指出，三大主題市集結合甜點巿集、胖卡巿集、伯利恆巿集等縣內知名市集，近80個攤位，有在地美食、異國美食及文創手作攤位等，也聯手甜點品牌以花蓮元素融入食材，推出加入富里好米的雞蛋糕、象徵花蓮蔚藍海的「藍色車輪餅」等花蓮耶誕限定口味甜點。

耶誕市集昨晚開市，不少民眾開心在精心佈置的市集取景合影，品嚐美食、感受過節氛圍。

花蓮縣長徐榛蔚表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，社會多數時間籠罩在恐懼、緊張的氣氛下，民眾不能出國旅遊，希望藉由耶誕市集活動能讓大家體驗歐洲過節氣氛，帶來溫暖及幸福的力量。（編輯：卞金峰）1101223