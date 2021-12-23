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高雄耶誕主燈 每晚固定時段展演

2021/12/23 20:28（12/23 20:50 更新）
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高雄市政府以耶誕佳節為主題，將耶誕元素的光影投射在高雄流行音樂中心建築上，設計長達6分鐘的「耶誕主燈」，23日啟動，讓民眾感受愛河水岸煥然一新的光環境。中央社記者曾以寧攝 110年12月23日
高雄市政府以耶誕佳節為主題，將耶誕元素的光影投射在高雄流行音樂中心建築上，設計長達6分鐘的「耶誕主燈」，23日啟動，讓民眾感受愛河水岸煥然一新的光環境。中央社記者曾以寧攝 110年12月23日
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（中央社記者曾以寧高雄23日電）為迎接耶誕節，高市府以耶誕主題光影投射在高雄流行音樂中心建物，打造耶誕主燈，今起每晚固定時段展演，讓愛河灣成為光影展演舞台。晚間的點燈儀式吸引不少民眾前往觀賞。

2022台灣燈會在高雄，高雄市政府日前表示，以減光、惜光、柔光為原則，為愛河沿岸7公里、6座橋梁重新上色打光，並智慧連動高流、橋體和河岸燈光。市府也以耶誕佳節為主題，將耶誕元素的光影交織投射在高雄流行音樂中心上，設計長達6分鐘的「耶誕主燈」，讓民眾感受愛河水岸煥然一新光環境。

高市府今天晚間舉辦點燈儀式。副市長史哲表示，雖然展演只有6分鐘，但是因為經歷了20年來對愛河的整治，這次又開始處理夜間愛河的美，所以對高雄的改變是長遠的。他也說，這次展演很龐大，要從很多不同的地方、從上帝的視角看才會完整。

高市府表示，這次耶誕主燈特別整合燈光詩人賴雨農的愛河燈光耶誕版，及許多藝人御用演唱會燈光設計團隊－鹿米工作室的燈光，攜手打造。

鹿米工作室負責人吳玉麟表示，這次展演是一場演唱會燈光跟建築燈光設計的跨界碰撞實驗，結合了海音館正、側面，與愛河流域的光環境影像，搭配耶誕主題，在智慧燈控與燈光舞台投射的跨界技術上是一大突破。

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負責光環境改造的賴雨農表示，第一次看到愛河的時候，就覺得是非常有潛力場域。賴雨農認為，不論節慶、或是活動展演，都是生活中的一部分，希望透過這次改造，能讓光環境展演參與在生活節奏中，因此採用智慧燈控系統連動整個光環境，恰好也就成了全世界少有的大規模河岸燈光改造案。

今天的點燈儀式，吸引不少民眾在天色未暗時間就到場卡位拍攝。高市府表示，耶誕主燈將自23日起至明年1月2日每天晚上6時30分至10時，每半點、整點展演一場。但12月30及31日因應跨年演出將有所調整。（編輯：方沛清）1101223

耶誕節即將到來，高雄市政府以耶誕主題光影投射在高雄流行音樂中心建物，打造耶誕主燈，23日晚間舉行點燈儀式，至111年1月2日止每晚固定時段展演。中央社記者曾以寧攝 110年12月23日
耶誕節即將到來，高雄市政府以耶誕主題光影投射在高雄流行音樂中心建物，打造耶誕主燈，23日晚間舉行點燈儀式，至111年1月2日止每晚固定時段展演。中央社記者曾以寧攝 110年12月23日
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