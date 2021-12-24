盧秀燕：307所校園冷氣安裝完成 超前進度

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）中央推動高中職以下「班班有冷氣」政策，盤點台中市319所學校冷氣汰舊換新或新設，除了12所施作工程以及新建校舍尚未裝設外，已協助307所冷氣安裝，超前進度。

台中市長盧秀燕今天上午前往大鵬國小視察冷氣裝設成果，與師生分享這份送給學子的耶誕大禮。盧秀燕致詞指出，台中市超前進度完成冷氣安裝，效率六都第一，除安裝冷氣，未來中央一年將有新台幣1億多元的補助，另加上市府經費，未來將以「專款專用」做為各級學校冷氣費補助，一年約可負擔4個月的電費。

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教育局指出，推動「清涼安心學習計畫」，提供孩子良好舒適學習環境為目標，有效率補助學校電力改善及冷氣裝設經費，落實全市各校「班班有冷氣」政策。

教育局說明，行政院在民國109年7月7日宣布「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，目標為明年2月底前完成全國高級中等以下學校的冷氣裝設；台中市冷氣裝設截至今日止，除7所耐震補強工程及5所新建校舍學校外，冷氣已全數裝完成。（編輯：黃世雅）1101224