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王惠美送出升格直轄市計畫：彰化人不比別人「細漢」
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金門產遊博覽園區112年完工 29日辦招商

2021/12/27 12:48（12/27 13:46 更新）
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金門縣政府27日表示，金門縣第一座完整基盤的產業園區－金門產遊博覽園區109年8月動工（圖），預計112年全園區開闢完成；29日將辦理招商說明會。中央社記者黃慧敏攝 110年12月27日
金門縣政府27日表示，金門縣第一座完整基盤的產業園區－金門產遊博覽園區109年8月動工（圖），預計112年全園區開闢完成；29日將辦理招商說明會。中央社記者黃慧敏攝 110年12月27日
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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）位於金寧鄉的金門縣第1座完整基盤的產業園區─金門產遊博覽園區去年8月動工，預計112年全園區開闢完成。為了使各界瞭解招商內容，縣府建設處將於29日辦理招商說明會。

金門地區特色產業如貢糖、麵線、菜刀等多為家庭或小規模生產微型企業，生產規模難以拓展並限縮產品銷售通路。產遊博覽園區對特產業業者而言，將是一個全新轉型課題，也是產官共同協力推升特色產業的時刻。目前有近30家在地特產、食品加工業者登記土地用地需求，超過產業園區規劃土地面積。

為使各界瞭解招商內容，29日下午在縣環保局會議室辦理招商說明會。建設處長陳祥麟表示，會中將針對引進產業別與出租單元規劃、土地申租作業流程、申租對象及年限，廠商應繳納費用、建廠規範及退場機制等重點簡報，協助各界瞭解招商條件及相關規範。有意願參與投標者可線上報名。

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陳祥麟說，將從招商、建廠至營運等階段提供進駐廠商單一窗口服務，以完整軟硬體服務機能，建構生活、生產、生態三生一體園區，藉由經濟力帶動及創造地方共生、共榮產業生態，打造在地產業新亮點。

依建設處資料，金門產遊博覽園區位於金寧鄉桃園路，是金門縣第1座完整基盤的產業園區。全案民國106年經行政院核定「離島重大建設投資計畫」後，縣府配合中央前瞻基礎建設政策提出建設案園區面積11.92公頃，工程費用約新台幣2.9億元，中央補助1.5億元。約5.66公頃產業用地提供金門在地特產業者以立體複合式廠房發展。（編輯：孫承武）1101227

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