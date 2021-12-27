新北辦FRC機器人賽 高中職34隊鋼鐵擂台較勁

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新北市政府和鴻海教育基金會27日共同舉辦「2022 FRC機器人區域大賽」合作儀式，市長侯友宜（2排左6）宣布將舉辦FRC（FIRST Robotics Competition）機器人區域大賽，高中職共組34隊參加，讓世界看到台灣AI的競爭力。中央社記者王鴻國攝 110年12月27日

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市政府今天宣布將舉辦FRC（First Robotics Competition）機器人競賽區域大賽，高中職共組34隊參賽，在這場鋼鐵擂台勝出者將到美國參加決賽，讓世界看到台灣AI的競爭力。

新北市政府和鴻海教育基金會今天共同舉辦「2022 FRC機器人區域大賽」合作儀式，基金會執行長汪用和表示，FRC是全世界高中難度最高的比賽，比賽節奏快且強，好像電影的「鋼鐵擂台」般讓人熱血賁張，甚至激動落淚。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，在鴻海教育基金會捐助下，今年爭取到FRC國際級最高等級的機器人區域大賽主辦權，這次全國共34個學校組隊參賽，希望藉著這樣比賽的過程中，培養國家級的機器人、AI人工智慧的人才。

他表示，透過比賽，讓全世界看到台灣的競爭能力，同學在比賽時不但發揮互補性，也有良性的競爭，能夠讓國際看到台灣在機器人發展上的領先。

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教育局表示，第一屆在台灣舉辦的FRC機器人區域大賽，將於明（111）年3月4日至6日在新北市工商展覽中心展開。這項競賽不僅考驗師生的專業技能，學生們透過比賽也能在心理、軟實力上取得進步。

教育局表示，FRC賽事考驗團隊精神、臨場應變能力，需要參賽隊伍間互補並發揮共好精神才能取得佳績。台灣區域賽獲冠軍的隊伍將於4月20至23日到美國休斯頓參加總冠軍賽。（編輯：張銘坤）1101227