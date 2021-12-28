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台61線東石濱海橋111年初整修 北上車道單線通行

2021/12/28 13:19
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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）公路總局第五區養護工程處今天表示，台61線東石濱海橋北上側車道明年1月3日至3月31日橋梁整修施工，白天封閉一車道維持單車道通行，用路人請遵守指揮行駛。

交通部公路總局第五區養護工程處今天發布新聞稿表示，台61線西濱快速公路東石至布袋路段東石濱海橋（台61線263k+400至264k+200）北上側車道，將於明年1月3日至3月31日每日上午7時至下午6時進行橋梁整修。

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公路總局第五區養護工程處水上工務段長蔡明君接受中央社記者電訪表示，施工期間將封閉一車道進行整修，改維持單車道通行，但農曆過年連假期間暫停施工，避免造成交通阻塞。

蔡明君強調，施工期間用路人行經工區時務必遵循現場施工標誌、交通設施引導及管制人員指揮行駛，並減速通過。用路人也可多利用幸福公路APP及公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）查詢路況。（編輯：黃世雅）1101228

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