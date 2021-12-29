中社花市鬱金香花季登場 3萬株元旦假期迎賓

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台中市中社觀光花市鬱金香花季29日登場，自荷蘭引進的鬱金香將輪番在歐式花園中綻放，搭配風車造景，充滿濃濃異國風情。中央社記者趙麗妍攝 110年12月29日

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市中社觀光花市鬱金香花季登場，受疫情影響，種球價格提高，全球海運塞港讓運費也增加，為配合花季，第一批種球以空運來台，元旦假期3萬株鬱金香迎賓綻放。

中社觀光花市鬱金香花季今天開幕，近年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，外國遊客無法前來，入園人數減少5成，也因疫情因素，國人無法出國，業者自荷蘭引進鬱金香種球，首批3萬株鬱金香即日起在歐式花園中迎賓。

業者賴啟文表示，受疫情影響，鬱金香種球價格較往年增加1成，加上全球海運塞港，憂心種球無法如期抵台，於是，透過空運方式進口第1批種球，經過管理照料，鬱金香在花田中綻放。

賴啟文指出，自荷蘭引進30萬株、多達50種品種的鬱金香，將輪番在歐式花園中綻放，首批在元旦假期迎賓的為「王子系列」，有黃色的陽光王子、淺紫色的糖果王子以及白色的白馬王子等花卉，還有又像玫瑰又像牡丹的「維多納」，以及重瓣、雙色帶香氣的「道瓊斯」等特色花種。

花市場長陳月香表示，「王子系列」鬱金香為早生品種，生長速度較一般鬱金香早約2週，較能適應氣候變化，搶先在元旦假期登場。

中社觀光花市除了鬱金香外，還有百合、一串紅、萬壽菊等，在歐式花園中綻放，疫情無法出國，但滿滿歐洲風情，讓人體會偽出國的旅遊感受。（編輯：謝雅竹）1101229