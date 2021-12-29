議員指垃圾難消化釀處理費漲 新北市：並非事實

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市議員葉元之今天指出，民眾陳情市內焚化爐無法消化市民產生垃圾，造成垃圾處理費上漲。新北市環保局表示，市內焚化爐處理量能絕對足夠應付日常垃圾，陳情所指並非事實。

中國國民黨籍新北市議員葉元之今天偕同新北市廢棄物清除處理商業同業公會部分業者等在市議會舉行公聽會指出，近來接獲社區陳情垃圾處理費上漲愈來愈高，有的社區甚至找不到清運公司，肇因新北市焚化爐無法消化市民所產生的垃圾。

對此，新北市環保局下午透過新聞稿澄清表示，葉元之所指為個案，環保局一直媒合協助社區尋求合理價格的垃圾處理業者。新北3座焚化爐每天可處理2600公噸廢棄物，其中扣除清潔隊載運約1800公噸家戶垃圾，還可協助民間清運業者清運新北市800公噸廢棄物，焚化爐垃圾處理量能絕對足夠。

環保局指出，葉元之指稱「新北焚化爐無法消化民眾垃圾是價格上漲原因」，並非事實。新北市3座焚化廠8條處理線全數運轉，為確保家戶垃圾可妥善處理，公寓大廈及社區垃圾優先進場，新北處理垃圾量能絕對充裕，民眾可以安心過年。

環保局表示，因應春節前垃圾量增加的因應機制，包括盤點公寓大廈或社區委託民間清運業清運垃圾量，估計每天約220公噸，且可優先進廠，杜絕民間清運業者以焚化廠調配垃圾量為由，對社區棄單。

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環保局指出，透過新北市廢棄物清除處理商業同業公會，要求所屬會員「不棄單」及「不漲價」，社區若覺得收費不合理可反映，並請公會協助媒合收費合理的業者。若仍無法接受時，可使用新北市專用垃圾袋，交付清潔隊垃圾車收運。

新北市廢棄物清除處理商業同業公會理事長林煌章透過新聞稿表示，環保局的承諾可有效抑制民間清運業者棄單及漲價，公會會配合向會員宣導應合理收費。（編輯：戴光育）1101229