馬祖東引爭取醫療支援 拜會國軍桃園總醫院

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連江縣衛福局指出，馬祖東引醫療資源相對其他各島更為不便，跨島醫療多受限每日1航次的交通船班，海象不佳則船班停駛，凸顯島上穩定醫療資源重要性。中央社記者邱筠攝 110年12月30日

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（中央社記者邱筠連江縣30日電）為改善馬祖東引鄉醫療環境，連江縣衛福局長陳美金、東引鄉長林德建日前前往桃園拜會國軍桃園總醫院，討論未來協助東引醫療駐診、轉診等工作，獲初步共識。

根據「東引鄉志」紀錄，為協助解決東引鄉衛生所醫事人員不足，民國92年國軍桃園總醫院支援東引，至今18年。

陳美金今天接受中央社記者訪問時表示，感謝國軍桃園總醫院長期提供東引衛生所醫療支援，每週2名醫師支援東引，但每週異動1次變動頻繁，希望未來支援模式、時間、科別有所調整，健全離島醫療環境。

東引鄉醫療資源相對馬祖各島更為不便，跨島醫療多受限每日1航次交通船班，海象不佳則船班停駛，凸顯島上穩定醫療資源重要性。

陳美金表示，希望讓東引鄉親獲得更好的醫療環境，也讓支援醫師獲得成就感，造福東引鄉親健康，國軍桃園總醫院院長林致穎也傳達願意協調改善支援計畫，提供東引鄉親更好的醫療環境。（編輯：方沛清）1101230