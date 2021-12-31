談縣市合併升格 盧秀燕支持中部地區優先

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（中央社記者姜宜菁嘉義市31日電）台中市長盧秀燕今天到嘉義市看2021台灣設計展，對於記者詢問彰化爭取升格，盧秀燕認為，北部有3個直轄市，南部有2個，以國土區域平衡來講，中部地區應該優先。

盧秀燕今天嘉義市長黃敏惠陪同下參觀文創園區和嘉義市立美術館，雙方透過台灣設計展進行文創設計交流，彼此觀摩、學習。

黃敏惠提到，台灣設計展從24日開始，到今天已超過100萬人次參觀，展期期限將於111年1月2日結束，期待大家可以利用年假期間攜帶家人再度來嘉，讓嘉義人用心的款待。

新竹縣市合併議題延燒，彰化縣也提升格計畫，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，就國土區域平衡來說，北部地區有3個直轄市，南部也有2個直轄市，可是大中部地區7個縣市，只有台中1個直轄市，以中部區塊的重要性以及人口密集度，中部地區應該要有第2個直轄市。

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盧秀燕指出，不管是彰化市單獨升格，或者是嘉義縣市、雲林地區，她認為應該要考慮，第一是公平性，第二區域均衡，因此若要升格，中部地區應該優先。

國營企業捐助高雄市建設引起民眾熱議，中央資源分配議題再度被討論，盧秀燕說，國營事業或中央預算來自於全民，既然來自全民，在使用與分配上，就應該要公平，否則其他人就會有被剝奪感，因此，希望中央的預算或相關經費在分配上，一定要考慮到雨露均霑及公平性，畢竟手心手背，每一名國民都是對國家有貢獻的，也應該被公平照顧。（編輯：黃世雅）1101231