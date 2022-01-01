林智堅：將成立大新竹合併升格專案辦公室

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市長林智堅今天表示，他倡議大新竹合併升格，獲近6成新竹鄉親支持，將成立大新竹合併升格專案辦公室，結合民間社團及各界力量持續推動，創造宜居、創新及永續的新竹。

他說，2021年台灣面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與大旱，中央及地方政府攜手國民團結度過挑戰，而他上任7年完成許多不可能任務，包括公道三（竹光路延伸銜接到景觀大道）新闢道路工程、推動兒童醫院及新竹科學工業園區X計畫等，新竹市逐漸蛻變。

林智堅上午出席新竹市政府元旦升旗典禮時表示，2022年將是令人期待的市政建設豐收年，他對家鄉的熱愛不會改變，建設步伐更不會停止，只會大步向前。

他說，只有新竹市好，大新竹不會好。大新竹是共同生活圈，面臨許多共同挑戰，像喝好水、都市景觀規劃及交通挑戰，都因縣市分治而無法獲有效解決。

升旗典禮邀欣蕾舞蹈團、蘋果劇團、風城青少年管樂團演出，市府也在活動周圍安排在地早餐市集，讓民眾享受新年第一天美味早餐及音樂欣賞。（編輯：李明宗）1110101