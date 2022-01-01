新北擬調高補助民地設停車場 預計6月上路

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（中央社記者沈佩瑤新北1日電）新北市目前約有93萬輛設籍車輛，但公有停車格僅約7萬6000格，新北市政府研擬提高每格新台幣3000元的民地設置停車場補助，鼓勵閒地活化，滿足停車需求，最快今年6月上路。

據交通部公路總局統計，截至民國110年11月底，新北登記小客車數共92萬6509輛。

新北市政府交通局停車管理科長蔡柏坤告訴中央社記者，現在新北公有停車場約4萬個停車格，包括立體、平面與地下停車場等。

至於路邊公有停車格，交通局停車營運科長許芫綺表示，約3萬6000格，分別為收費3萬2000餘格、未收費約4000格。

蔡柏坤說，依現行新北市政府獎助民間設置臨時路外停車場作業要點，在新北境內透過交通局申設停車場，每停車格可獲3000元補助，每停車場最高補助50萬元。

蔡柏坤表示，為鼓勵民眾活化閒置私人土地，正研擬放寬補助金額，實際數字仍在討論，補助上限會跟著調整。

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不過，他說，有些民眾只想申請補助，卻無心經營，將規劃相關配套措施，避免申請後不開放停車、拿了錢就收掉停車場等，如採分期給付方式，初期先付50％，接下來每經營滿一定時間，分期給付剩餘金額。

此外，蔡柏坤表示，格數太少不符效益，希望土地空間至少設10格停車格。初步首要目標是都會區，地本來就較少，透過增加誘因，提高申請意願，接下來是停車需求量大的風景區，預算從停車管理基金支應。（編輯：李明宗）1110101