讓毛小孩善終 高市催生寵物生命紀念自治條例

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高市家犬家貓數量位居全國第2，為讓毛小孩善終，多名議員盼催生「高雄市寵物生命紀念自治條例」。高市動保處副處長段奇漢說，須先處理土地合法化問題，市府正著手解決中。

民進黨籍高雄市議員高閔琳、簡煥宗、邱俊憲等人，去年曾召開公聽會，要求制定寵物殯葬或寵物生命紀念自治條例。民進黨籍高雄市議員李雅慧、黃秋媖等人今天也邀市府局處與業者舉辦公聽會，盼催生「高雄市寵物生命紀念自治條例」。

李雅慧表示，根據行政院農業委員會108年全國家犬貓數量調查統計，全國家犬數總估計153萬7440隻，家貓76萬3771隻。其中高雄市家犬、家貓數量合計27萬6363隻，僅次新北市。

李雅慧說，現行全國僅台中市與苗栗縣設有「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，高雄市家犬、家貓數量位居全國第2，有設置法令必要性。黃秋媖表示，希望市府能盡早完成自治條例訂定，促使業者合法經營。

高閔琳今天接受中央社記者訪問指出，寵物殯葬業遇到的問題包括商業登記、定型化契約、環保和土地問題，其中如何讓業者可合法在土地上從事相關殯葬業務，是首要關卡。

高閔琳認為，在訂定自治條例前，需先訂定「興辦事業計畫審查要點」，讓業者提計畫，表明自己要在何地、從事何種寵物殯葬服務，再讓市府審核，以合法經營。

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段奇漢接受中央社記者訪問表示，寵物殯葬業者目前合法化卡在第1關，即土地合法化的問題，寵物生命紀念設施土地要合法化，需透過「興辦事業計畫審查要點」，變更編定為特定目的事業用地，讓業者土地可合法設置焚化爐、納骨塔等設施。

段奇漢指出，「興辦事業計畫審查要點」預計3、4個月後完成訂定，另高雄市寵物生命紀念自治條例草案也已擬妥，持續致力讓寵物殯葬合法化。（編輯：謝雅竹）1110105