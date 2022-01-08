台東「千人拔蘿蔔」帶回家 田間比菜市場更熱鬧

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台東縣關山鎮公所每年2期稻收割後，會承租稻田種蘿蔔，春節前邀請台東縣民採收，每年都吸引上千人，今年邁入第11年，8日田間擠滿了人，比菜市場還熱鬧，數分鐘蘿蔔就被拔光了。中央社記者盧太城台東攝 111年1月8日

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縱谷春節前盛事「千人拔蘿蔔」，今天上午登場，田間比菜市場還熱鬧，有人全家總動員，有人還在找停車位，數分鐘後蘿蔔全沒了。

82歲的陳姓婦人拖著裝滿蘿蔔的肥料袋，露出滿意的笑容，將勝利品搬到朋友的貨車旁。她說，昨晚打電話請兒子今早載她來拔蘿蔔，兒子要上班，還好鄰居有空載她來拔。她拔的蘿蔔要做成蘿蔔乾，送給春節返鄉的兒女。

關山鎮公所每年2期稻收割後，會承租稻田種蘿蔔，春節前邀請台東縣民採收，每年都吸引上千人，今年邁入第11年，田間擠滿了人，比菜市場還熱鬧，數分鐘蘿蔔就被拔光了。

李姓民眾說，他上午9時從台東出發，原本計畫10時到現場，參加10時第2場拔蘿蔔，沒想到塞車，等他停好車，熱鬧的蘿蔔田已靜悄悄，「大家拔完了，帶著滿滿的蘿蔔要離開了」他只好帶著小孩，到田裡撿拾別人掉落的小蘿蔔。

來自成功鎮的李姓一家人，一大早開車從玉長公路穿越海岸山脈到關山鎮，小朋友直言好玩、有趣。

台東縣關山鎮長戴文達表示，「關山千人蘿蔔季」已是知名活動，每年都吸引民眾熱烈參加，也成功打響關山金茭蘿蔔品牌。

他說，金茭蘿蔔外型迷你可愛，肉質細嫩、口感好、甜度高，且醃製蘿蔔乾需要保有外皮更具風味，常見於客家人曬蘿蔔乾用。（編輯：郭諭儒）1110108

台東縱谷春節前盛事「千人拔蘿蔔」8日上午登場，田間比菜市場還熱鬧，數分鐘蘿蔔就被拔光了。中央社記者盧太城台東攝 111年1月8日