基隆新春名家揮毫贈春聯 16日仁愛國小登場

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因應文化中心整建休館，基隆市文化局16日將改在仁愛國小禮堂舉辦「2022虎歲迎福壬寅賀新春」揮毫贈春聯活動，歡迎市民到場感受年節氣息。圖為往年活動情形。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市文化局往年都在文化中心大廳舉辦名家揮毫贈春聯活動，今年因文化中心整建休館，將移至仁愛國小禮堂於16日舉辦，文化局歡迎市民到場感受年節氣息，一起迎接壬寅虎年。

基隆市政府文化局長陳靜萍透過新聞稿表示，「2022虎歲迎福壬寅賀新春」揮毫贈春聯活動與市府教育處一起合作辦理，將邀請仁愛國小舞蹈班開場表演，由基隆市長林右昌與資深書法家蔣孟樑、張明萊等人，共同為迎接虎年開筆揮毫，並與參與民眾一起書寫「福」或「康」字，祈願新年平安也寄望全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日平息。

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陳靜萍指出，文化中心目前雖正值整建休館中，不過相關藝文工作仍不停歇。今年新春揮毫活動移至仁愛國小禮堂舉辦，現場備有筆墨及春聯紙供民眾一同寫春聯，另外，還有趣味性十足的「新春創意版畫DIY」活動，邀請民眾發揮創意，親手創作自己獨特的祈福春聯及創意紅包，體驗書法與文字藝術的趣味。

文化局視覺藝術科長汪彥奇說，活動將從下午2時開始到下午4時，並邀請吳麗琴、馬水城、郭朝宗、簡金水、陳麗雪、黃琇瑩、陳家蓁、王金順、蔡金城等多名書法家以精湛筆力現場寫春聯，免費贈送民眾帶回家張貼，歡迎民眾把握機會，前來現場索取名家書法春聯。（編輯：陳仁華）1110109