屏東蜜棗進軍日本 挑戰高難度14天低溫檢疫

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屏東蜜棗近年挑戰銷往檢疫難度相對高的日本市場，10日舉行外銷記者會，由屏東縣長潘孟安（前左3）、民進黨立委周春米（前左1）等人一同將蜜棗推上物流車。中央社記者李卉婷攝 111年1月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東蜜棗進入產季，果粒青翠鮮甜，近年積極拓展日本市場，挑戰在攝氏1.2度低溫下14天檢疫，突破用藥檢疫嚴格限制。業者有信心，今年預計銷往日本8至10個航次。

屏東蜜棗種植面積557公頃，產量全台第2，主要種植鄉鎮為高樹鄉及鹽埔鄉，縣府積極布局不同通路、拓展海外市場，近年挑戰銷往檢疫難度相對高的日本市場，先決條件為蜜棗須先經過低溫處理，檢疫合格後才能外運，去年共有11.7公噸銷往日本，獲得當地民眾不錯的反應。

「若銷往日本線順暢，蜜棗外銷就不成問題。」寶島南方蔬果生產合作社主席潘志民接受中央社記者訪問指出，日本用藥檢疫相對嚴格，從果園採收、包裝、冷藏入庫的過程不能中斷，必須在4個小時內完成儲運過程，送到日本才不會出現問題。今年度預計8至10個航次銷往日本。

屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪表示，今年蜜棗在8、9月份碰到豪大雨，產季延遲、產量減少、價格上揚，啟動國內行銷之餘，也拚外銷，但位於亞熱帶的台灣要外銷水果到溫帶國家的日本，要適應檢疫問題，去年銷售約11.7公噸，今年相信會繼續成長。

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潘孟安說，果粒從田間到倉儲的溫度會變化很大，會影響果體，要先有預冷機制才能外運，屏東目前設施不足，已經由立委周春米向中央爭取經費新台幣3億多元 ，在潮州建設冷鏈集中地，未來果農無須再運到中部的冷鏈系統，期望明年啟用，減少農民成本。

屏東縣政府近年發展「屏東好物」標籤，潘孟安說，近年在日本市場，屏東好物已是品質保證，農業要轉型提升跟全世界競爭，也先自身做好品管、產地履歷把關等，讓消費者安心。（編輯：郭諭儒）1110110

屏東蜜棗近年積極拓展日本市場，寶島南方蔬果生產合作社主席潘志民（中）10日指出，日本用藥檢疫相對嚴格，從果園採收、包裝、冷藏入庫的過程不能中斷，必須在4個小時內完成儲運過程，送到日本才不會出現問題。左為屏東縣長潘孟安，右為民進黨立委周春米。中央社記者李卉婷攝 111年1月10日