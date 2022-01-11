視察小港機場防疫 陳其邁：保障國境安全

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市長陳其邁上午視察小港機場COVID-19防疫工作，陳其邁表示，感謝機場防疫人員辛勞，目前機場工作人員及防疫計程車司機等約700多人，平均3天或每週篩檢，保障國境安全。

陳其邁視察後接受媒體聯訪表示，感謝機場防疫人員辛勞，今天偕同中央流行疫情指揮中心人員，將小港機場所有動線路徑等再次盤點檢查，這已是最近1週內第3次，看看是否還有沒注意到的部分，確保落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施。

陳其邁說，機場防疫工作要更嚴格，包括唾液檢查及相關隔離工作及空調等任何可能傳染風險途徑，都要落實防疫。

陳其邁表示，目前高雄市平均居家檢疫者約4000人至5000人，尤其春節高峰期。小港機場有支援防疫計程車，市府也有專門的防疫計程車，兩者都有每天新台幣3500元防疫津貼。

陳其邁說，機場工作人員及防疫計程車司機等約700多人，平均每3天或每週篩檢，增加採檢密度，盼保障國境安全，將病毒阻絕境外。

小港機場對中央社記者表示，機場工作人員每週要1次快篩、1次深喉唾液篩檢，機場防疫計程車司機則是3天1次深喉唾液篩檢。（編輯：郭諭儒）1110111