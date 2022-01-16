金門縣府人事案惹議 楊鎮浯：外界傳聞多此一舉

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金門縣政府人事異動案引發議論。人事案16日舉行聯合布達交接，縣長楊鎮浯（後左）表示，外界對這次人事調動傳聞及猜測都是多此一舉。中央社記者黃慧敏攝 111年1月16日

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣政府人事異動案引發議論。人事案今天舉行聯合布達交接，縣長楊鎮浯表示，外界對這次人事調動傳聞及猜測都是多此一舉。備受關注的建設處長李有忠說，努力去做就對了。

布達交接典禮今天上午在金門縣政府1樓多媒體簡報室舉行，楊鎮浯致詞時指出，很少有縣市長會在選舉年調動人事，但基於培養中壯世代、增加主官管歷練，進行這次異動；有關坊間的傳聞與猜測，都是多此一舉。

楊鎮浯表示，除了自業界延攬建設處長，其他90%是內升，這是他任內內升幅度最大的1次。建設處下轄工商農林漁牧、都市計劃、建管等業務，這是2大塊完全不同的領域，任何人擔任處長，都難以全面涵蓋專業。

楊鎮浯說，自上任以來就計劃將建設處拆成都市發展及產業發展2大區塊，其中，產業發展是近年縣政發展相對較薄弱的一環，考量公部門產業政策及相關推動項目雖然努力，但不能一下就符合業界需要，唯有業者才了解業界需求，因此特別延攬前金門縣商業會理事長李有忠承擔產業發展的重任。

李有忠稍後接受記者聯訪時表示，建設處各科室人員都非常資深與專業，不管外界如何看待他的任命，努力去做，把事情做好，就是最好的證明。

金門縣府13日發布新人事命令，地方人士議論紛紛，認為李有忠缺乏行政歷練，執掌縣府最重要的建設處，可能是基於選舉考量，藉由重用李姓人士，固樁李氏宗親。

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金門縣政府這波人事布局，除建設處長外，原建設處長陳祥麟因原秘書長陳朝金退休而升任秘書長，原代理教育處長黃雅芬真除。陳祥麟、黃雅芬是夫妻檔。

其他異動名單有行政處長許慧婷、文化局長許績鑫、公共車船管理處長吳志偉、畜產試驗所長林政道、動植物防疫所長樊德正、養護工程所長王建貿、採購招標所長董燕輝等。原地政局長葉媚媚、原文化局長許正芳調任縣府參議。（編輯：戴光育）1110116

金門縣政府暨所屬機關新任首長聯合布達交接典禮16日舉行，原建設處長陳祥麟（左）升任秘書長，原代理教育處長黃雅芬（右）真除，2人是夫妻檔。中央社記者黃慧敏攝 111年1月16日