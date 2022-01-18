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改造府中商圈 新北：拓建站前等3廣場人行空間

2022/1/18 15:47（1/18 16:21 更新）
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新北市長侯友宜（中）18日視察板橋府中商圈的環境改善工程情形表示，市府提出「府中雙城」雙軸3廣場環境改善計畫，盼改善捷運板橋站至府中站間的通行環境，帶動商圈人潮，並提供充裕的人文活動空間。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月18日
新北市長侯友宜（中）18日視察板橋府中商圈的環境改善工程情形表示，市府提出「府中雙城」雙軸3廣場環境改善計畫，盼改善捷運板橋站至府中站間的通行環境，帶動商圈人潮，並提供充裕的人文活動空間。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月18日
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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜今天視察板橋府中商圈的環境改善工程情形，並表示「府中」、「市民」及「站前」3廣場的人行空間也會陸續開工，以提供人本永續通行環境。

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侯友宜今天主持「府中雙城環境改善工程」雙軸完工暨3廣場開工儀式時表示，板橋地區作為新北市的發源地，是打造融合現代化及傳承歷史文化的好地方。因此，市府提出「府中雙城」雙軸3廣場環境改善計畫，盼改善捷運板橋站至府中站間的通行環境，帶動商圈人潮，並提供充裕的人文活動空間。

他指出，目前「東西向的縣民大道」和「南北向的重慶路及北門街」2條軸線即將完工，「府中」、「市民」及「站前」等3廣場的人行空間也會陸續開工。即將動工的府中廣場與府中商圈緊密相連，未來整合商圈人行道，將提供市民舒適的步行與休憩空間，活絡商圈經濟。（編輯：李錫璋）1110118

新北市推動「府中雙城」雙軸3廣場環境改善計畫，希望提供充裕的人文活動空間，活絡商圈經濟。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月18日
新北市推動「府中雙城」雙軸3廣場環境改善計畫，希望提供充裕的人文活動空間，活絡商圈經濟。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月18日
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