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春節前送暖 立委攜手會計師團體贈白米助弱勢

2022/1/18 17:26（1/18 17:41 更新）
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農曆新年將屆，立法委員蘇巧慧（前左5）18日和會計師公會全國聯合會等單位合作，協助贈送1000包白米給弱勢族群，讓民眾感受年節的溫暖。（蘇巧慧辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月18日
農曆新年將屆，立法委員蘇巧慧（前左5）18日和會計師公會全國聯合會等單位合作，協助贈送1000包白米給弱勢族群，讓民眾感受年節的溫暖。（蘇巧慧辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 111年1月18日
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（中央社記者王鴻國新北18日電）農曆新年將屆，立法委員蘇巧慧今天和會計師公會全國聯合會等單位合作，協助贈送1000包白米給新北市地方社區關懷據點、鄰里辦公室，讓需要的弱勢族群可以感受年節的溫暖。

蘇巧慧發布新聞稿指出，她今天與中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會於西盛庄福德宮共同舉辦「寒冬送暖，溫馨關懷」愛心贈米活動。

蘇巧慧說，會計師公會舉辦捐贈白米活動已連續10多年，今年捐贈1000包白米，為了可以更快速將資源送到需要的人手上，透過她的服務處牽線社區關懷據點、鄰里辦公室等單位，將白米送給弱勢族群。

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會計師公會全聯會理事長黃奕睿表示，期待往後常態性捐贈，可以促成更多企業和社團一起加入社會關懷與慈善活動行列；台灣省會計師公會理事長劉嘉松說，每年捐贈的白米都嚴選台灣最新鮮、好吃的白米，也希望獲贈家庭都可以安心過好年。

蘇巧慧表示，白米不只是物資，更可以讓一個家庭安心過年，看見一包包白米直接送到民眾手上，內心非常感動，也希望大家都能感受年節溫暖。（編輯：李錫璋）1110118

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