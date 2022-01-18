莫德納疫苗供貨不足 金門縣府建議打BNT

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金門縣衛生局18日表示，近期本土疫情快速變化，民眾踴躍接種第3劑追加劑和基礎加強劑，由於莫德納疫苗目前供給量能吃緊，建議縣民可選BNT疫苗，衛生局也會持續向指揮中心爭取莫德納疫苗配送需求。中央社記者黃慧敏攝 111年1月18日

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）金門縣衛生局今天表示，近期本土疫情快速變化，民眾踴躍接種第3劑追加劑和基礎加強劑，統計到17日，接種追加劑者7096人；由於莫德納疫苗中央供貨不足，建議縣民選擇BNT疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾疾）疫情快速變化，不少金門民眾抱怨打不到疫苗。縣府秘書長陳祥麟下午受訪表示，統計到17日，接種追加劑者7096人、接種基礎加強劑者有335人。目前以莫德納疫苗最受民眾青睞，統計金門縣完成接種的民眾，高達91.25%選擇莫德納疫苗，其次為BNT疫苗占8.29%，另外，高端和AZ不到1%。

衛生局說明，彙整金門14家醫療院所疫苗預約人數，19日到24日預計需要408瓶莫德納疫苗，但中央今天只核撥250瓶，缺口158瓶；以每瓶可施打20人計算，將有3000多人沒莫德納疫苗可打。

由於莫德納疫苗目前供給量能吃緊，衛生局呼籲莫德納和BNT同屬mRNA類疫苗，中央也努力衛教推廣疫苗類別和觀念；衛生局為了有效完成覆蓋率，建議縣民可選BNT疫苗，提升自我防護力，提高整體注射比率。

陳祥麟進一步說明，莫德納及BNT疫苗都屬mRNA疫苗，如縣民有接種疫苗需求，可選擇BNT疫苗，BNT疫苗的副作用較莫德納疫苗略低，目前數量也足夠。

衛生局表示，農曆年過後，中央會視疫苗到貨情形撥發給金門地區，衛生局也會持續向指揮中心爭取莫德納疫苗配送需求，請民眾再耐心等待。（編輯：謝雅竹）1110118