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大數據中心啟用 柯文哲：使用資料都有監督

2022/1/19 14:10
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北19日電）台北市政府今天宣布大數據中心啟用，市長柯文哲指出，針對個人資料部分，有設資料治理委員會及外聘委員且使用資料都有監看，盼透過數據治理城市及研擬政策。

台北市政府在市府地下1樓打造近200坪大數據中心，整合智慧城市辦公室、資料治理委員會等，並宣布大數據中心今天啟用。

柯文哲致詞時說，台北市發展智慧城市所以設智慧城市委員會，包含高科技民間業者、府內官員都是成員，討論北市使用新科技發展方向。

柯文哲表示，後續也成立智慧城市專案辦公室，用途包含開放台北市作為新科技試驗場所、每年收集2次府內局處問題並由業者提解決方式，此外，設置資料治理委員會內有2個部門，分別處理使用數據及個資保護。

他說，大數據中心首要工作是跨局處數據整合，像北市消防局若接獲火警通報，出動消防車時，可掌握其他資訊如火災地點是否為違章建築等，並與建管處、社會局等資訊互通。

柯文哲指出，大數據中心啟用後，能透過數據掌握市政決策，並透過公私協力合作，但因牽涉個資，將透過資料治理委員會解決相關問題。

柯文哲會後接受聯訪，被問及大數據中心是否可能使用在其他狀況時說，科技走在法律前面，所以設資料治理委員會，且有外聘委員，會用監看方式執行使用相關資料。

至於大數據中心提供給民間使用資料是否收費？台北市資訊局長呂新科指出，台北市開放資料是公開透明及具保護個資概念，資料將去識別化，且會開放給民間、產業加值應用，後續將不收費。

資訊局新聞資料表示，資料治理委員會與大數據中心機制，會以服務市民角度達到數位便民施政目標，並兼顧個資保護，維護民眾權益。（編輯：李亨山）1110119

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